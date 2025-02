Conte: "Voci su mio futuro? Cresciamo e vedremo"

L'allenatore del Napoli Antonio Conte alla vigilia del match contro il Como ha parlato anche delle voci che riguardano il suo futuro: "Dobbiamo lavorare e crescere e poi vediamo". Conte la scorsa estate ha firmato un contratto triennale con il club azzurro. Il tecnico non ha commentato la stagione delle altre italiane eliminate in Champions League ("non parlo di altre squadre a meno che non parlino male del Napoli") ma ha parlato invece dello stato attuale del Como, riferendosi, senza dirlo, alla necessità che aveva espresso nelle scorse settimane per il Napoli di doversi attrezzare con nuove strutture: "E' in atto a Como un progetto molto interessante, con una proprietà forte che ha investito sul centro sportivo e sta investendo anche su calciatori importanti nell'ultimo mercato. Ho visto la loro offerta per Teo Hernandez, ma anche che hanno preso anche ragazzi di valore come Paz, Diao.

Conte: "Lavoriamo per vincerle tutte"

"E' un momento non semplice. Ad alcuni calciatori devi dare il tempo necessario per tornare in forma. Rimaniamo concentrati sul Como. Sono punti importanti per noi. Stiamo lavorando nella giusta maniera per affrontare tutte le gare per vincere. Fabregas ha detto che sono top per le squadre in difficoltà? Mi piacerebbe iniziare una volta in pole position. Siamo diventati più forti dall'inizio, sarebbe bello poter partire con una squadra che ha vinto. Ognuno ha la propria storia. Noi siamo dei gestori di patrimonio. Se si abbassa abbiamo fatto dei danni", ha ammesso

Conte.

Conte: "Spinazzola e Olivera arruolabili, ma serve la forma"

"Spinazzola e Olivera hanno ripreso ad allenarsi da due giorni, sono arruolabili, se saranno abili vedremo". Conte ha spiegato: "Li arruoliamo - ha detto - ma faremo delle scelte". Conte sembra pronto a schierare ancora il 3-5-2: "Tutte le situazioni - ha detto - è inevitabile che richiedano tempo per gli automatismi in fase di possesso e non possesso di palla. Noi ora cerchiamo il sistema di gioco più adatto per il momento che attraversiamo dovuto a recuperi e infortuni. Tra il guarire e il tornare in forma serve tempo e intanto dobbiamo saper modellare il sistema di gioco, sfruttando i calciatori che sono in questo momento più in forma. Certo se ora giochiamo sugli esterni magari non ci snaturiamo e dobbiamo cercare di farlo, noi vorremmo avere sempre le cose a posto senza problemi ma dobbiamo saper trovare le soluzioni giuste senza snaturare le caratteristiche dei calciatori".