Alla vigilia della sfida di San Siro contro la Roma, il presidente è stato a cena con i suoi giocatori, con Inzaghi e con il suo staff per far sentire la vicinanza della società in un momento delicato

A cena insieme alla squadra, per stare vicino ai giocatori. Il suo venerdì sera, il presidente dell’Inter Steven Zhang l’ha passato ad Appiano Gentile , nel centro sportivo nerazzurro. Un segnale forte, in un momento delicato e non semplice per tutti, anche per lo stesso Zhang. Specie per la squadra, che ha subito tre sconfitte negli ultimi cinque turni di campionato contro Lazio, Milan e Udinese. Alla vigilia della sfida alla Roma contro l’ex Mourinho, il presidente ha cenato con l’allenatore dell’Inter, il suo staff e con i calciatori, proprio come aveva fatto la settimana scorsa, dopo la sconfitta di Udine, per salutare Simone Inzaghi. Un segnale che vuole essere un invito a reagire, dopo il ko dell’ultimo turno e prima dell’importante partita contro i giallorossi a San Siro.

I prossimi impegni dell’Inter

Il calendario dell’Inter, alla ripresa dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, è fitto e certo non agevole. La squadra di Inzaghi ricomincia domani alle 18 a San Siro, avversario la Roma. Poi tornerà a concentrarsi sulla Champions, con l’impegno di martedì sera, in casa, contro il Barcellona. Quindi, di nuovo attenzione sul campionato, con la nona giornata che prevede la sfida di sabato pomeriggio alle 15 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Di nuovo Champions: mercoledì 12 l’Inter sarà in trasferta al Camp Nou, per sfidare di nuovo il Barcellona. Poi testa ancora al campionato, domenica, nel lunch match, con l’Inter che ospita a San Siro la Salernitana. Il 22 è in programma la sfida di campionato in trasferta contro la Fiorentina e il 26 il ritorno della gara contro il Viktoria Plzen. In campionato, il 29 la Sampdoria in casa, prima dell’ultima del girone di Champions, da giocare all’Allianz Arena, il primo novembre, contro il Bayern.