L'allenatore giallorosso, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla del match di sabato contro l'Inter: "Mi ritengo fortunato ad aver avuto la possibilità di vivere in entrambe le città, sono i due centri nevralgici dell'Italia. Vittorie? Per me è impossibile scegliere la migliore, proverò a fare di nuovo il Triplete con la Roma. Totti è sempre stato e sempre sarà un simbolo di questo club"

"Milano e Roma sono i due centri nevralgici dell'Italia, mi ritengo fortunato ad aver avuto la possibilità di vivere in entrambe le città". Esordisce così José Mourinho, che intervistato dalla Gazzetta dello Sport parla di Inter-Roma, la "sua" partita. "Milano è il motore dell'economia del Paese - prosegue lo Special One - mentre Roma è il centro del potere politico e, si può dire, il museo all'aria aperta della storia italiana". L'allenatore portoghese, successivamente, parla delle sue vittorie: "Per me è impossibile scegliere la migliore, ogni successo è speciale e ogni trofeo è unico a suo modo. Fare di nuovo il Triplete? Ci proverò con tutto me stesso anche con i giallorossi, la mia voglia di vincere non andrà mai via".