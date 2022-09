Le probabili formazioni di Empoli-Milan

Dopo la sosta per le nazionali, il Milan riparte dalla trasferta di Empoli senza diversi titolari: Tatarusanu sostituisce Maignan, Theo Hernandez lascia spazio a Ballo Touré e Bennacer è destinato al riposo dopo gli impegni con l'Algeria. Calabria prenota invece il solito posto sulla destra. Zanetti pronto a confermare per dieci undicesimi la squadra che a Bologna ha trovato il primo successo in campionato