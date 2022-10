L'allenatore nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la formazione di Italiano: "Sono sempre state partite importanti per l'Europa, credo che lo sarà anche domani. Out Djimsiti, Zappacosta e Zapata, Scalvini è recuperato mentre Demiral ha svolto il primo allenamento con la squadra solo ieri"

"Siamo appena all'inizio del campionato, ma contro la Fiorentina sono sempre state partite fondamentali per arrivare in Europa. Penso che anche quest'anno possano essere tali". Esordisce così Gian Piero Gasperini che è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la squadra di Italiano. L'allenatore dell'Atalanta fa il punto sulle condizioni dei suoi giocatori: "Djimsiti è tornato a corricchiare, tra 15-20 giorni potrebbe tornare. Zapata si sottoporrà a nuovi esami per capire se può tornare ad allenarsi. Zappacosta ha subito uno stiramento in amichevole, non nello stesso punto del precedente. Scalvini è recuperato, Demiral invece ha svolto il primo allenamento ieri".