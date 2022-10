Dybala out al 58', per l'argentino solo crampi

Prima tanto spavento e poi un sospiro di sollievo per Paulo Dybala costretto a lasciare il campo al 58' della sfida tra Inter e Roma poi vinta dai giallorossi per 2-1. Dopo aver segnato il gol del momentaneo pareggio ed aver dato il via alla rimonta romanista, Dybala si è accasciato al suolo dolorante richiedendo l'intervento dei sanitari. Il timore era che per l'argentino si trattasse di un problema muscolare ma dopo le cure del caso, il giocatore ha lasciato il campo sulle sue gambe e, una volta rientrato in panchina, ha rassicurato tutti. Le prime impressioni raccontano non di un affaticamento ma semplicemente di un crampo al flessore. Tuttavia il giocatore verrà valutato nelle prossime ore ma sembra che il problema sia ampiamente superabile. A testimonianza che le condizioni di Dybala non destano preoccupazione, il post pubblicato dall'argentino sul proprio profilo Instagram nel quale lo si vede felice per la vittoria della squadra.