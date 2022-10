Tutti i numeri del momento no nerazzurro

Contro la Roma arriva il quarto ko nelle prime otto giornate come non accadeva da undici anni, i nerazzurri hanno già raggiunto lo stesso numero di sconfitte dell'intero scorso campionato. Nove gol fatti in meno e due subiti in più. Pesano anche i numeri negli scontri diretti e sulle rimonte

INTER-ROMA 1-2: GOL E HIGHLGHTS - VIDEO. L'ANALISI DEL MOMENTO NERAZZURRO