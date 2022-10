L'argentino è uscito dal campo toccandosi la coscia: situazione da valutare ma per ora sotto controllo in vista della sfida di martedì al Barcellona. Il gruppo si è ritrovato ad Appiano. Lukaku a parte, si spera di recuperarlo per sabato con il Sassuolo

Leggero affaticamento per Lautaro Martinez . L’attaccante dell’Inter è uscito da San Siro tenendosi la coscia, al termine della partita persa contro la Roma. La situazione è per ora sotto controllo ma le condizioni di Lautaro sono da valutare, perché la sfida di martedì sera contro il Barcellona in Champions League è vicina. Solo se nella giornata di domani l’argentino dovesse ancora sentire fastidio, allora la società programmerà degli esami specifici per "El Toro” . Finora Lautaro ha giocato 8 partite in campionato, segnando tre volte contro Spezia, Lazio e Cremonese. Nessuna rete nelle prime due di Champions.

Allenamento ad Appiano, Lukaku a parte

Intanto dopo il ko contro l’ex Mourinho, l’inter si è ritrovata nel centro sportivo di Appiano Gentile per un allenamento diviso in gruppi. Seduta defaticante per chi ha giocato sabato sera. A parte si è allenato Romelu Lukaku. Il belga sarà out contro il Barcellona, come si sapeva. C’è qualche piccola speranza di riuscire a recuperare l’attaccante per la sfida di sabato alle 15 contro il Sassuolo. Ma bisogna vedere come evolverà la situazione di “Big Rom” questa settimana: i prossimi giorni sono decisivi.