Una foto in mutande e con la fascia da capitano che ricorda una vecchia immagine di Gattuso. Tonali è sempre più protagonista e leader in campo del Milan di Pioli. E arriva anche un'investitura importante, quella di Alessandro Costacurta. L'ex rossonero, nello studio post partita di Sky Sport, non ha dubbi: "Tonali è il Milan".

Quando le favole diventano realtà spesso perdono appeal. Funziona così, solitamente. Non per Sandro Tonali però. Che anno dopo anno, mese dopo mese, gara dopo gara aggiunge paragrafi indimenticabili alla sua storia d’amore in rossonero. Il 9 settembre 2020 l’arrivo tanto desiderato nel suo Milan. Maglia numero 8, “chiesta” al suo idolo di sempre: Gennaro Gattuso. Un anno dopo, pieno di difficoltà, Sandro rinuncia al 30% dell’ingaggio pur di rimanere in rossonero. L’assist decisivo per convincere chi non aveva ancora convinto, ed era in tanti. Tonali l’8 luglio del 2021 diventata definitivamente del Milan. Da lì la scalata: una stagione meravigliosa. Sandro cambia marcia, cambia abitudini, fa cerchio con se stesso e con il suo mondo. Fatto di pochissime persone, per lui speciali. Spegne i riflettori su stesso e accende i motori: Tonali si prende il Milan.

In quella foto così simile a Gattuso... Anche le immagini, oltre alle prestazioni in campo, confermano la sua importanza per la squadra di Pioli. Una in particolare ricorda una vera e propria leggenda del recente passato rossonero. Dopo la partita vinta contro l'Empoli nel recupero, il giovane centrocampista rossonero è rimasto in mutande con la fascia da capitano. Proprio come Gennaro Gattuso in una foto scattate il 3 aprile 2010 dopo la partita del Milan contro il Cagliari al Sant'Elia. Due foto simili e significative per il ruolo che Tonali si è sempre più preso nel mondo rossonero

La firma sullo scudetto e sul rinnovo Scudetto, nazionale e la 8 rossonera che diventa simbolo di un popolo. Il suo popolo. La 8 di Sandro diventa la maglia più venduta. Essere Tonali è essere milanisti. La lite con Dunfries per difendere Theo Hernandez diventa virale, e diventa appartenenza pura. I gol contro Lazio e Verona, fanno da ponte allo scudetto. Il 9 settembre scorso, mette la sua terza firma in rossonero. Rinnovo di contratto fino al 2027, ingaggio raddoppiato, e cuore che esplode. Sandro a Milanello è di casa. È a casa.

