Una delle poche note liete di questo momento dell’Inter è stato l’esordio del baby Valentin Carboni classe 2005. Nel video eccolo mentre esce a piedi da Appiano per raggiungere la mamma che lo aspetta e lo abbraccia il giorno dopo la sua prima partita in Serie A.

Valentin era stato inserito dal Guardian nell’elenco dei 2005 più talentuosi al mondo. Pochi giorni dopo Inzaghi lo ha mandato in campo per il finale rovente di Inter-Roma. Carboni è il gioiello della primavera di Chivu e da quest’anno è anche stabilmente alla Pinetina per allenarsi con la prima squadra. Già convocato dall’Argentina di Scaloni, Valentin sogna un giorno di esordire anche in nazionale magari col fratello Franco che ora è in prestito al Cagliari. Nel frattempo ha provato la grande felicità di giocare a San Siro. Un sogno e una gioia da condividere con la mamma che lo aspetta dopo l’allenamento