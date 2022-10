Un sogno realizzato. L’emozione del debutto in Serie A l’ha raccontata così, Maria Sole Ferrieri Caputi, intervenuta alla Domenica Sportiva poche ore dopo essere diventata la prima donna ad aver diretto una gara del massimo campionato italiano. “Arbitro o arbitra? Fate voi, per me non fa differenza -ha detto Ferrieri Caputi -Di questa giornata mi rimane l'emozione di un debutto che ciascun arbitro prova e di un sogno che io coltivo da 16 anni. Oggi si è realizzato ed è stato bellissimo". A proposito della gara diretta, Sassuolo-Salernitana, ha poi raccontato le sue sensazioni durante la partita: “E' stato bello per il clima che c'era allo stadio, le tifoserie mi hanno accolta benissimo. In parte, è stata una festa". Momento emozionante, vissuto con tensione? “Ne avevo un po’ di più ma quando sono arrivata al campo ho fatto come sempre il mio lavoro. È una cosa buona che se ne parli, potrebbe portare altre donne a seguire il mio percorso”. Quindi, Ferrieri Caputi ha indicato quello che è il suo modello di arbitro: “Ci sono tanti colleghi ma se proprio devo, dico Daniele Orsato”.