Koulibaly cuore Napoli. Perché otto anni restano indimenticabili, perché KK era diventato napoletano a tutti gli effetti e perché lì - come scrisse su Instagram il giorno dell'addio - "sono nati i miei figli, sono diventato uomo ed è stata una storia di amore puro". Quell'amore che resta, anche a distanza di chilometri nella Londra del suo presente, nelle parole a Sky Sport post sfida col Milan. "Il Napoli? Stanno giocando benissimo - dice Koulibaly, a cui in volto si dipinge un sorriso spontaneo, parlando della sua ex squadra -, sono davvero felice per loro. Ho parlato con qualche giocatore e con l'allenatore. Stanno facendo un grande campionato e una grande Champions. Se me lo aspettavo? Sinceramente no - dice in tutta onestà KK, ma senza risentimento alcuno, come chi sta parlando di una bellissima sorpresa -. Ho visto giocatori cresciuti, non hanno più bisogno di me e questo mi fa piacere - prosegue infatti sorridendo -, spero che andranno ancora avanti per tanto tempo. Per il campionato non dico niente perché so che a Napoli siamo scaramantici". Siamo.