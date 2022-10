Le probabili formazioni della 9^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Nel Napoli si rivede (in panchina) Osimhen, turno di riposo per Zielinski e forse Kvara. Pioli recupera Theo Hernandez, nell'Inter Lukaku ancora out e si va verso il ritorno di Handanovic in porta. Roma di nuovo con gli esterni contati

La nona giornata di campionato è tremendamente interessante: squadre in forma che si affrontano tra loro ma anche squadre di medio-bassa classifica che si fronteggiano. A guardare bene la programmazione, ci sono poche sicurezze e tanti dubbi (fantacalcisticamente parlando ovviamente). Gli impegni in Europa di metà settimana si faranno sentire a livello di stanchezza quindi attenzione a turnover più o meno ampi.

Fondamentale quindi sapere tutto (o quasi) di tutti. Sapete bene allora che in questi casi dobbiamo chiamare a rapporto la squadra degli inviati di Sky Sport. Niente riposo o turnover per il nostro team che è già pronto a darci numerose indicazioni. Di carne al fuoco ne abbiamo eccome, perciò non perdiamoci in chiacchiere e via con il giro dai ritiri delle 20 squadre di A