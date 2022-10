7^ PUNTATA

Nuova puntata alla scoperta dei calciatori più costosi della storia per nazionalità. Tra gli inglesi ci sono molti colpi recenti di mercato (compresi due dell'estate 2022), ma resistono nella top 20 anche top player di inizio anni Duemila. In vetta uno dei mister 100 milioni della storia del mercato. E c'è anche Tammy Abraham. Dati Transfermarkt CALCIOMERCATO, LE NEWS IN DIRETTA