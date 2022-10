C'è grande felicità e molta convinzione nelle parole di Dejan Stankovic al termine del pareggio ottenuto dalla Sampdoria al Dall'Ara contro il Bologna: "Ho visto una grandissima reazione, abbiamo preso gol, ce lo aspettavamo e poi ho detto ai ragazzi di stare più alti e di essere più grintosi ed è arrivato un secondo tempo buono - dice - C’è stata reazione e orgoglio, io vedo la luce. Io cercherò di stare vicino ai ragazzi in qualsiasi momento della stagione. Non riesco a stare calmo perché partecipo con loro, soffro con loro e gioisco con loro". Una Samp che deve migliorare per conquistare la salvezza: "Possiamo migliorare in qualsiasi aspetto, specie fisicamente ora ci attende una settimana intera dove possiamo lavorare". Sul ritorno in Serie A da allenatore: "Mi sento privilegiato ad allenare in Serie A, nel calcio come nella vita devono esserci degli obiettivi, se qua è quello della salvezza sarà bello raggiungerlo. Non sono venuto per la classifica ma per la Samp perché è un club importante".



Gli step successivi per la squadra: "La prima cosa da fare è restituire ai ragazzi la fiducia perché devono sapere che possono giocare molto meglio, ora avrò più tempo per valutare e tutti partiranno da zero. Abbiamo giocato qualche palla lunga perché loro ci pressavano alto, per la prima partita va bene così". Stankovic ha avuto in carriera tanti grandi allenatori a cui ispirarsi: "Sono tanti miei ex allenatori dai quali prendo le cose buone, loro mi insegnavano a vincere, non posso pretendere di insegnare ai giocatori di 30 anni a giocare a calcio, poi se arriva il bel gioco anche meglio. Thiago Motta? E’ un compagno di mille battaglie e un ragazzo splendido e gli auguro il meglio, siamo stati bene all’Inter e ho grandissimo rispetto di lui".