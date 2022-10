In un momento già abbastanza delicato dal punto di vista degli infortuni, la Roma rischia di perdere per diverso tempo anche Paulo Dybala. Il tutto per un calcio di rigore, quello del 2-1 contro il Lecce. L'attaccante argentino della Roma, infatti, subito dopo aver segnato dal dischetto il gol contro i giallorossi di Baroni a inizio ripresa ha immediatamente sentito un deciso fastidio alla coscia sinistra, al punto da non riuscire nemmeno a esultare per il ritrovato vantaggio dopo le reti di Smalling e Strefezza nel primo tempo. Anche i compagni attorno a Dybala si accorgono subito della gravità dell'infortunio e segnalano l'accaduto alla panchina: Paulo, scuro in volto, prima si avvicina ai bordi del campo ma pochi secondi dopo è costretto a lasciare il suo posto a Matic. In panchina Dybala riceve gli immediati soccorsi dei medici, che gli applicano del ghiaccio sulla coscia: anche se gli esami verranno effettuati solo nelle prossime ore l'espressione accigliata e quasi in lacrime della Joya non lasciano presagire nulla di buono per i giallorossi.