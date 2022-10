Le sue parole nel post partita: "E' stata difficile, la Cremonese non merita la classifica che ha. Tutti i giocatori hanno la sana intenzione di sfruttare tutte le occasioni - ha detto a DAZN -. La sensazione è di una squadra che ci prova fino all'infinito". Politano: "Le sostituzioni hanno cambiato la partita" CREMONESE-NAPOLI 1-4: HIGHLIGHTS Condividi

"Non è stata una partita facile per noi" - dice Spalletti, che vince, soffrendo, dilaga nel finale e si prende il primo posto solitario della classifica -. "Siamo andati sopra e poi subìto il pari da un rimpallo sfortunato. Lì è diventata difficile - ha detto a DAZN -. La partita si è spostata su qualità che non sono nelle nostre caratteristiche. Non riuscivamo a trovare la misura sulla seconda palla, ci adattiamo difficilmente quando le partite diventano così. Ma la squadra non ha mai perso la lucidità, e alla fine siamo stati premiati. Simeone ha fatto un grande gol. La Cremonese non merita la classifica che ha, bisogna fargli i complimenti".

"La squadra ci prova fino all'infinito" Spalletti prosegue commentando la prova dei suoi giocatori: "Tutti sono disponibili a far bene nei minuti concessi, senza pensare a cosa avrebbero fatto in quelli che non hanno giocato. Così diventa più facile. Hanno la sana intenzione di sfruttare tutte le occasioni che hanno. Abbiamo la cattiveria giusta? Ho la sensazione di una squadra che non si abbassa mai, che - anche se le cose non vanno bene - ha sempre l'intenzione di provarci fino all'infinito". Infine un commento su Rrahmani, uscito infortunato a dieci minuti dalla fine: "È da valutare".

Politano: "Le sostituzioni hanno cambiato la partita" Autore del gol del vantaggio, uno dei tratti in comune con il Napoli dello scorso anno, nel frattempo cambiato molto e, oggi, primo in classifica in solitaria: "Il segreto? Il lavoro quotidiano - dice a Sky Sport -, in ritiro si parlava poco di noi, in estate c'è stata una rivoluzione ma noi c'eravamo con la testa dal primo giorno. Abbiamo creato un grande gruppo e questi sono i risultati. L'atteggiamento deve essere sempre lo stesso, pensiamo partita dopo partita, giocando da Napoli con intensità e qualità. Così è difficile affrontarci". E sulla sfida con la Cremonese: "Il primo tempo siamo stati padroni del campo, anche se commettendo qualche errore. Potevamo raddoppiare e poi ci hanno segnato. È subentrata un po' di stanchezza e le sostituzioni hanno cambiato la partita. Rigore? Meglio di quello col Milan…". Infine sui suoi compagni: "Osimhen? Abbiamo tre attaccanti che ci permettono di giocare tutti e tre in modo diverso. Victor attacca la profondità e allunga le difese, Raspadori e Simeone invece vengono più incontro e legano il gioco. Tutti stanno facendo un grandissimo campionato. I tifosi? Ci sono sempre, nei momenti belli e brutti. Anche oggi non hanno smesso mai di cantare".