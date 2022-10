Con Lukaku al momento ancora out, a Reggio Emilia è stato Dzeko a risolvere il problema del gol dell’Inter. Adesso però a Inzaghi serve ritrovare i gol di Lautaro: a secco da 7 partite, l’argentino non segna da fine agosto contro la Cremonese e in Europa in questa edizione non ha mai trovato il gol. Ora sulla sua strada trova proprio il Barcellona, la prima squadra a cui ha segnato in Champions