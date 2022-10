Non arrivano buone notizie dalla Roma su fronte Dybala. Nuovi esami per l'argentino, che è stato sottoposto a una risonanza magnetica: confermata una lesione muscolare al retto femorale sinistro. Il giocatore dovrà restare fuori 4-6 settimane: in campionato tornerà nel 2023, mentre si tenta il recupero in extremis per il Mondiale

Brutte notizie per Paulo Dybala e per la Roma. Il fuoriclasse argentino, che si era infortunato nel match contro il Lecce segnando il rigore della vittoria, è stato sottoposto oggi, mercoledì 12 ottobre, a esami strumentali. La risonanza magnetica ha confermato la diagnosi della prima ecografia di due giorni fa: per la Joya lesione al retto femorale sinistro e stop previsto tra le 4 e le 6 settimane. Con la Roma finisce qui il suo 2022, in giallorosso lo rivedremo il prossimo anno. Dybala proverà fino all'ultimo a recuperare per il Mondiale in Qatar con l'Argentina, al via il prossimo 20 novembre. Ma la sua presenza nella rassegna iridata resta a forte rischio.