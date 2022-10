Affidata all'ex difensore la guida della Prima Squadra. Bocchetti, che in Italia ha giocato anche per Genoa, Milan e per lo stesso Verona, era già collaboratore di Tudor la scorsa stagione e quest'anno ha guidato la Primavera

Adesso è ufficiale: l'Hellas Verona ha scelto Salvatore Bocchetti come nuovo allenatore. Un nome circolato sin da subito, nelle ore successive all'esonero di Gabriele Cioffi, ora confermato da un comunicato del club, che ha dato il benvenuto all'ex difensore: "Buon lavoro, Mister", questo il messaggio pubblicato sul sito dell'Hellas. Lunga, la carriera da calciatore di Bocchetti, napoletano classe 1986: Lanciano, Ascoli, Frosinone, Genoa, Milan, Verona e Pescara, ma anche due lunghe esperienze nel campionato russo, dove "Sasà" (come viene chiamato) ha giocato per nove anni con le maglie del Rubin Kazan e dello Spartak Mosca. Quindi, dopo il ritiro dal calcio giocato nell'estate del 2021, l'inizio della carriera da allenatore. Prima come collaboratore di Igor Tudor, lo scorso anno. Poi, in questa stagione, Bocchetti ha preso la guida della Primavera e già stava allenando la Prima Squadra in questi ultimi giorni, dopo l'esonero di Cioffi.