Juventus, ritmo ritiro. Due allenamenti al giorno, massaggi, palestra, recupero e tutti i pasti insieme. È il ritmo della Continassa, chiusa a tutti ma sempre aperta per i calciatori della Juventus che hanno il derby nel mirino. Partita diversa dalle altre in generale, molto speciale soprattutto per Bremer che per la prima volta affronterà la squadra che l'ha lanciato e fatto diventare grande. Bremer, uomo mercato che ha osservato dalla panchina il KO di Haifa così come la maggior parte dei nuovi arrivati. Solo Paredes e Di Maria tra i titolari, ma entrambi già out all'intervallo. E se neanche la vecchia guardia è bastata per provare a raddrizzare la stagione, adesso serve quella forza del gruppo che finora non si è vista. La carica degli 80, da conteggio presidenziale. E a parlare di derby sembra di vivere un dejà-vu, come nel 2015: allora ci fu il ko di Sassuolo e poi il ritiro – il primo di Allegri con la Juve. Tre giorni dopo, i bianconeri affrontarono il Toro e cambiarono la stagione: la Juventus vinse nel recupero grazie a Cuadrado – oggi uno dei senatori - e poi non si fermò più. Per 15 partite consecutive solo vittorie fino allo scudetto finale. Oggi come allora servirebbe quel filotto, auspicato dallo stesso Agnelli. Nel derby non ci sarà invece di sicuro Angel Di Maria: il Fideo ha messo nel mirino il PSG, a inizio novembre. Gli esami a cui si è sottoposto al J Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra, 20 giorni e si torna in campo. La Juve ha bisogno del miglior Fideo. Eccome se ne ha bisogno.