Fabregas: "Io nerazzurro? Domanda che fa male, perché io farei di tutto per il Como"

Non sarà una partita come le altre per Cesc Fabregas. L'allenatore ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Como, partita che si giocherà sabato 7 dicembre alle 18 tornando sul "rifiuto" di quest'estate: "Io sono al Como, mi mangio tutto e tutti per il Como". Poi ha svelato alcuni retroscena: "Era tutto fatto per Sucic, lo sento mio"

Cesc Fabregas avrebbe potuto assistere a Inter-Como dalla panchina nerazzurra. La conferma del rifiuto di quest’estate, è arrivata dall’allenatore spagnolo che, nella conferenza stampa di vigilia del match, ha risposto così: “Mi fa male questa domanda, per l'emozione”. Ma la testa di Cesc è tutta sulla partita che si giocherà sabato alle 18: “Io sono al Como, mi mangio tutto e tutti per il Como. Andremo a vincere la partita, per fare una grande prestazione e continuare a crescere e niente di più”.