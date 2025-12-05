Fabregas: "Io nerazzurro? Domanda che fa male, perché io farei di tutto per il Como"serie a
Non sarà una partita come le altre per Cesc Fabregas. L'allenatore ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Como, partita che si giocherà sabato 7 dicembre alle 18 tornando sul "rifiuto" di quest'estate: "Io sono al Como, mi mangio tutto e tutti per il Como". Poi ha svelato alcuni retroscena: "Era tutto fatto per Sucic, lo sento mio"
Cesc Fabregas avrebbe potuto assistere a Inter-Como dalla panchina nerazzurra. La conferma del rifiuto di quest’estate, è arrivata dall’allenatore spagnolo che, nella conferenza stampa di vigilia del match, ha risposto così: “Mi fa male questa domanda, per l'emozione”. Ma la testa di Cesc è tutta sulla partita che si giocherà sabato alle 18: “Io sono al Como, mi mangio tutto e tutti per il Como. Andremo a vincere la partita, per fare una grande prestazione e continuare a crescere e niente di più”.
Fabregas, il retroscena su Sucic e gli elogi a Luis Henrique
Non sono mancati gli elogi di Fabregas a due nerazzurri che avrebbe voluto con lui al Como: “Era già tutto fatto con Sucic, lo sento mio. L'anno scorso abbiamo provato a portare Luis Henrique, significa che abbiamo buoni occhi. Io sono un grande fan di questo giocatore, per la sua personalità calcistica. Come Calhanoglu e Dimarco. Se li pressi, si sentono la migliore squadra del mondo”.