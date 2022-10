Giornata di riposo concessa da Pioli, in vista della trasferta del Bentegodi contro il Verona del nuovo allenatore Bocchetti. Dopo il ko europeo con il Chelsea, testa al campionato: un anno fa al Bentegodi doppietta di Tonali, ancora a secco quest’anno in campionato. Questo il programma della squadra: domani il Milan torna ad allenarsi, sabato la rifinitura, domenica mattina la partenza in direzione Verona