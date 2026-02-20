Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

McTominay: "Amo Napoli e potrei vedermi qui a lungo, Conte mi ha cambiato"

al corsport
©Getty

In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Scott McTominay ha parlato della sua esperienza a Napoli, aprendo alla possibilità di restare a lungo in azzurro. Lo scozzese ha elogiato anche il suo allenatore, Antonio Conte, e i suoi metodi di lavoro

SERIE A, IL CALENDARIO DELLA 26^ GIORNATA

Dal suo arrivo in Serie A, negli ultimi giorni del mercato estivo del 2024, Scott McTominay si è preso il Napoli e si è elevato come uno dei giocatori più decisivi del nostro campionato. L'Mvp della scorsa stagione ha aperto, in un'intervista al Corriere dello Sport, a una possibile permanenza a lungo termine in Italia: "Qui la mia famiglia è felice e io sono felice: è un momento fantastico, vivo qualcosa di diverso da un anno e mezzo a questa parte. Il mio agente non ha comunicato con nessuno riguardo al mio futuro, parla solo con me e con il club e non ha detto nulla ai giornali. Io sono estremamente felice qui e, per quanto mi riguarda, sono un calciatore del Napoli, è tutto quello a cui penso. Il futuro è molto importante e potrei vedermi a Napoli per molto tempo".

"Conte è diverso dagli altri"

Rispetto agli anni del Manchester United lo scozzese sente di essere migliorato tatticamente e fisicamente da quando è arrivato in Italia: "Tatticamente la Serie A è diversa dalla Premier League. Ho dovuto adattarmi e imparare molto velocemente come giocare. Una bella curva d'apprendimento, e mi sono goduto ogni momento perchè mi piace imparare il calcio tatticamente". Gran parte del merito, secondo McTominay, va riconosciuta a Conte e al suo staff: "Ci alleniamo molto, questo spiega i successi in campionato e in Supercoppa. Antonio è un grande allenatore, appassionato, conosce benissimo il calcio, è diverso da chiunque altro abbiamo avuto in passato... Con lui devi dare il massimo o hai un problema". 

"Ho un problema al tendine, devo gestirlo"

L'obiettivo di McTominay, rimasto a riposo nelle ultime due partite contro Como (in Coppa Italia) e Roma (in campionato) per un infortunio rimediato con il Genoa, è tornare a disposizione per la partita di domenica 22 febbraio contro l'Atalanta: "Ho un problema al tendine che bisogna gestire, non è semplice. Sto dando il massimo per esserci domenica. Voglio disperatamente giocare, ma devo essere sicuro del mio stato". Atalanta-Napoli sarà la partita di Rasmus Hojlund, ex della sfida, che McTominay ha conosciuto al Manchester United: "Rasmus è un grande, un amico: è cresciuto molto da quando l'avevo visto a Manchester, è più forte e veloce. Ha un grande futuro e sono felice per lui".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Inter, ansia per Lautaro: oggi esami al polpaccio

Serie A

Attesa in casa Inter per le condizioni di  Lautaro Martinez che effettuerà gli esami...

Il calendario della 26^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 20 a lunedì 23 febbraio, su Sky e in streaming su NOW, la ventiseiesima giornata di...

Zappi, ricorso respinto: resta inibizione 13 mesi

la sentenza

La Corte d'Appello federale ha respinto il ricorso presentato dal presidente degli arbitri...

La presentazione della 26^ giornata Serie A

guida tv

La 26^ giornata di Serie A si apre venerdì 20 e si chiude domenica 22 febbraio. Domenica, alle...

Doveri per Juve-Como, Milan-Parma a Piccinini

Serie A

Ufficializzate le designazioni per la 26^ giornata di Serie A. Doveri arbitrerà Juventus-Como,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE