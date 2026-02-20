In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Scott McTominay ha parlato della sua esperienza a Napoli, aprendo alla possibilità di restare a lungo in azzurro. Lo scozzese ha elogiato anche il suo allenatore, Antonio Conte, e i suoi metodi di lavoro SERIE A, IL CALENDARIO DELLA 26^ GIORNATA

Dal suo arrivo in Serie A, negli ultimi giorni del mercato estivo del 2024, Scott McTominay si è preso il Napoli e si è elevato come uno dei giocatori più decisivi del nostro campionato. L'Mvp della scorsa stagione ha aperto, in un'intervista al Corriere dello Sport, a una possibile permanenza a lungo termine in Italia: "Qui la mia famiglia è felice e io sono felice: è un momento fantastico, vivo qualcosa di diverso da un anno e mezzo a questa parte. Il mio agente non ha comunicato con nessuno riguardo al mio futuro, parla solo con me e con il club e non ha detto nulla ai giornali. Io sono estremamente felice qui e, per quanto mi riguarda, sono un calciatore del Napoli, è tutto quello a cui penso. Il futuro è molto importante e potrei vedermi a Napoli per molto tempo".

"Conte è diverso dagli altri" Rispetto agli anni del Manchester United lo scozzese sente di essere migliorato tatticamente e fisicamente da quando è arrivato in Italia: "Tatticamente la Serie A è diversa dalla Premier League. Ho dovuto adattarmi e imparare molto velocemente come giocare. Una bella curva d'apprendimento, e mi sono goduto ogni momento perchè mi piace imparare il calcio tatticamente". Gran parte del merito, secondo McTominay, va riconosciuta a Conte e al suo staff: "Ci alleniamo molto, questo spiega i successi in campionato e in Supercoppa. Antonio è un grande allenatore, appassionato, conosce benissimo il calcio, è diverso da chiunque altro abbiamo avuto in passato... Con lui devi dare il massimo o hai un problema".