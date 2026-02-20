Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 26^ giornataguida tv
Da venerdì 20 a lunedì 23 febbraio, su Sky e in streaming su NOW, la ventiseiesima giornata di Serie A con 3 gare in co-esclusiva: Cagliari-Lazio, Milan-Parma e Bologna-Udinese. Pre e postpartita per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match
Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 20 a lunedì 23 febbraio appuntamento con la ventiseiesima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si gioca Cagliari-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18 in campo Milan-Parma su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Lunedì alle 20.45 sarà il momento di Bologna-Udinese su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.
Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Venerdì sera si parte alle 22.45 con Friday Night, il programma condotto da Rachele Sangiuliano in compagnia di Massimo Marianella e Danilo Freri, che fornirà aggiornamenti sui Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 insieme agli inviati sui campi di gara e nelle sedi olimpiche. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Michele Padovano e Fernando Orsi. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fabio Quagliarella e Angelo Carotenuto ospiti in studio. Alle 16 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Luca Marchetti e Marco Nosotti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Florenzi e Stefano De Grandis. Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Riccardo Montolivo.
Serie A, la programmazione della 26^ giornata su Sky e NOW
Venerdì 20 febbraio
- dalle 22.45: Friday Night con Rachele Sanguliano, Massimo Marianella e Danilo Freri
Sabato 21 febbraio
- dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Michele Padovano e Fernando Orsi
- dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
- alle 20.45: CAGLIARI-LAZIO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi. Inviati Valentina Caruso e Matteo Petrucci
Domenica 22 febbraio
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fabio Quagliarella e Angelo Carotenuto
- dalle 16.00: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti
- alle 18.00: MILAN-PARMA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo. Inviati Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini
- dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Florenzi e Stefano De Grandis
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Dario Massara, Luca Marchetti e Marco Nosotti
Lunedì 23 febbraio
- dalle 20 e dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Riccardo Montolivo e Gianfranco Teotino
- alle 20.45: BOLOGNA-UDINESE su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Antonio Nucera, commento Giancarlo Marocchi. Inviati Marco Nosotti e Marina Presello