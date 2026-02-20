Comunicato dell'Inter per fare il punto sulle condizioni di Lautaro Martinez. Confermato il risentimento muscolare al polpaccio della gamba sinistra accusato mercoledì scorso sul campo sintetico del Bodo Glimt in Champions League. Nessuna indicazione sui tempi di recupero ma lo stop potrebbe essere di almeno un mese dunque niente derby del weekend del 7-8 marzo contro il Milan
