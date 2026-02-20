Offerte Sky
Infortunio Lautaro, 1 mese di stop: l'esito degli esami e i tempi di recupero

Serie A

Comunicato dell'Inter per fare il punto sulle condizioni di Lautaro Martinez. Confermato il risentimento muscolare al polpaccio della gamba sinistra accusato mercoledì scorso sul campo sintetico del Bodo Glimt in Champions League. Nessuna indicazione sui tempi di recupero ma lo stop potrebbe essere di almeno un mese dunque niente derby del weekend del 7-8 marzo contro il Milan

CHIVU: "AL RITORNO COL BODO CE LA GIOCHEREMO"

Arrivato il comunicato sulle condizioni di Lautaro Martinez. Confermato il risentimento muscolare al polpaccio della gamba sinistra accusato sul campo del Bodo Glimt in Champions League. Per il capitano nerazzurro si ipotizza al momento uno stop di almeno un mese che dunque gli impedirà di scendere in campo nel derby della 28^ giornata (weekend del 7-8 marzo) contro il Milan. 

Approfondimento

Com'è andata l'Inter senza Lautaro? Il bilancio

