Il Milan e i New York Yankees: via alla collaborazione che unisce due dei brand sportivi più iconici al mondo e rafforza la presenza del marchio rossonero nel mercato Usa. A sugellare l'intesa, anche la presenza in questi giorni di Alessandro Florenzi negli States nel ruolo di ambasciatore del club

Due brand iconici e di successo nello spor mondiale, Milan e New York Yankees, e una partnership che si preannuncia innovativa. Nasce così l'accordo tra il club rossonero e la franchigia della Major League di baseball statunitense, attraverso il quale il merchandise rossonero è stato già messo in vendita allo Yankee Stadium , mentre i prodotti degli Yankees saranno presto disponibili a Milano. A sugellare questa intesa, anche la presenza in questi giorni di Alessandro Florenzi (infortunato, rientrerà nel 2023), nel ruolo di ambasciatore rossonero, negli States.

Che tipo di collaborazione sarà tra Milan e Yankees?

Brand sportivi già (stra)affermati, discipline divese e un aspetto comune: l'essere un riferimento che va anche oltre i risultati del campo, tanto da coinvolgere ambiti come l’entertainment, il fashion e il lifestyle. Questa collaborazione a stelle e strisce vede il Milan consolidare la propria presenza su un mercato così importante come quello degli Stati Uniti. Ma non solo: il club rossonero ha recentemente annunciato anche un'ulteriore partnership con network regionale di proprietà di Yankee Global Enterprises. "Camminare al fianco di un’icona dello sport mondiale come i New York Yankees - ha detto Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan - è per noi motivo di grande orgoglio. Questa collaborazione testimonia la volontà del nostro club di proporsi come punto di riferimento tanto dentro quanto fuori dal campo, incentivando la contaminazione tra mondi vicini e lontani e portando AC Milan sempre più in alto nel proprio percorso di crescita".