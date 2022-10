Il brasiliano è stato costretto a uscire al 52' durante il derby contro il suo ex Toro: ha sentito pizzicare il flessore della coscia sinistra, dopo essere stato preso in controtempo da Vlasic, e ha lasciato il posto a Bonucci. Nei prossimi giorni gli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio

Nella partita che riporta il sorriso e i punti, la Juve deve registrare anche una nota negativa. Nel derby, infatti, si è fermato l'ex di giornata Bremer, costretto a chiedere il cambio dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa. Il brasiliano ha sentito pizzicare il flessore della coscia sinistra, ha provato a stringere i denti ma non ce l'ha fatta (uscendo tra i fischi dei tifosi granata): al suo posto è entrato Bonucci.

La dinamica dell'infortunio

Il guaio muscolare è stato accusato da Bremer in uno dei momenti più intensi del Toro, ripartito molto bene nel secondo tempo. Una bella giocata di Vlasic, bravo a sterzare sul destro in velocità, ha preso in controtempo il centrale della Juve che, nel mancare l'intervento, ha avvertito il problema. Al 52' la sostituzione che ha chiuso la sua partita da ex, non indimenticabile dal punto di vista personale ma preziosissima per la squadra di Allegri, tornata alla vittoria. Nei prossimi giorni gli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio.