Juric: "Dato tutto, ma commessi errori gravi"

L'allenatore granata commenta il ko nel derby contro i bianconeri: "È stata una partita tosta e tesa, abbiamo subito gol su una palla inattiva dove loro hanno grandi saltatori e noi no. L'unico rammarico è che a volte abbiamo commesso errori anche inspiegabili"

C'è rammarico nelle parole di Ivan Juric dopo la sconfitta nel derby della Mole contro la Juventus. "Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, abbiamo dato tutto" spiega l'allenatore del Torino, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite disputate. Un momento negativo per i granata che hanno retto l'urto dei bianconeri fino al 74° minuto, quando è arrivato il gol di Vlahovic: "È stata una partita tosta e tesa - ammette Juric - Secondo me abbiamo concesso occasioni su nostri errori tecnici gravi, per il resto abbiamo controllato bene. Prima della palla-gol di Miranchuk abbiamo avuto occasioni. Abbiamo subito il gol su palla inattiva dove loro hanno grandi saltatori e noi no".

"Non è facile contro una squadra che si difende in nove" leggi anche La Juve si riscatta nel derby, Torino battuto 1-0 Nell'analisi della partita, Juric si è soffermato sulle difficoltà in fase offensiva del Torino (sceso in campo senza una prima punta di ruolo) e gli errori commessi dalla sua squadra: "L'unico rammarico è che a volte abbiamo commesso errori anche inspiegabili. Lì abbiamo concesso occasioni e dato coraggio alla Juventus. Non è facile quando si mettono otto-nove giocatori dietro trovare le giocate. Nella ripresa abbiamo fatto tiri dalla distanza, dovevamo fare quello alla distanza ma non è mai facile. Nel primo tempo abbiamo controllato la partita, ma abbiamo fatto errori banali. Nel secondo tempo abbiamo fatto errori che non ti aspetti. Per il resto la squadra è stata concentrata, ha perso su un piazzato che, viste le caratteristiche della mia squadra, può succedere".

"I ragazzi devono essere forti per invertire il trend" Il Torino tornerà in campo martedì sera, in Coppa Italia, contro il Cittadella. Una partita che Juric vuole vincere per invertire il trend negativo: "In Coppa vorrei passare, poi tutte le partite sono toste - conclude l'allenatore - Il mio rammarico è Empoli dove abbiamo dominato, ma non siamo riusciti a vincere. Oggi abbiamo perso. Sono tutti segnali negativi, i ragazzi devono essere forti per cambiare la situazione".