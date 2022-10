Lazio in ansia: problema muscolare per Immobile

Brutte notizie in casa Lazio. La gara di Ciro Immobile contro l'Udinese è durata soltanto 28 minuti con l'attaccante biancoceleste che è stato sostituito (al suo posto è entrato Pedro) dopo aver accusato un problema muscolare alla gamba sinistra. Per la precisione, il bomber della Lazio si è toccato dietro la coscia subito dopo il colpo di testa di Milinkovic deviato in calcio d'angolo da Silvestri. Tra 48 ore si avrà un quadro più chiaro delle sue condizioni, ma le sensazioni sono negative. Questo stop, tra l'altro, arriva in un buon momento per l'attaccante di Maurizio Sarri: prima di questa partita era l'unico ad aver superato i 1000 minuti giocati ed era l'unico della rosa ad essere stato schierato sempre titolare.