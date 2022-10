L'allenatore dell'Inter dopo il successo contro la Salernitana: “Abbiamo sempre avuto il controllo della gara restando concentrati. Era una partita che temevo perché so come si esce dalle grandi sfide europee". Su Onana: "Anche per il portiere voglio avere la possibilità di scegliere. Lukaku ha grande voglia di tornare" INTER-SALERNITANA 2-0, HIGHLIGHTS Condividi

L’Inter è tornata? A giudicare dai risultati (secondo successo di fila in campionato, 3 vittorie e un pareggio, quello al Camp Nou col Barça, nelle ultime 4) sembrerebbe di sì. E anche Simone Inzaghi non nasconde la sua soddisfazione per il modo in cui l’Inter è uscita dal tunnel, con la conferma data dalla bella prova contro la Salernitana. “Abbiamo avuto il controllo della gara dal 1’ al 94’ restando sempre concentrati. Era una partita che temevo perché so come si esce da queste grandi sfide europee ma avevo visto la squadra consapevole e concentrata. È un momento che le cose vanno bene ma dobbiamo lavorare per farle andare ancora meglio”.

"Ora vedo aiuto reciproco" vedi anche Retroscena Bastoni: "Svolta Inter dopo confronto" Sui singoli, invece, l’allenatore dell’Inter ha parlato così: “L’infortunio di Brozovic non mi ha dato soluzioni differenti: Asllani cresce di giorno in giorno ma ho anche Mkhitaryan che sta lavorando molto bene. Ho optato per Calhanoglu che in quel ruolo mi sta dando ottime risposte ma Asllani è entrato con grande personalità a San Siro e sarà un valore aggiunto anche per l’Inter del futuro”.

Tornando poi sul periodo in cui sembrava essere in discussione, Inzaghi commenta: “Gli allenatori lo sono sempre. Anche nei miei 6 anni a Roma lo sono stato. Ora qui le cose non stavano funzionando, si guardava agli 84 punti dell’anno scorso come una sconfitta. È il calcio, l’Inter non poteva venire da 4 sconfitte in 8 gare. Io guardo il campo: e ora vedo i ragazzi che si aiutano tra di loro".