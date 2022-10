Nella vittoria del Milan a Verona c'è anche la firma pesante di Malick Thiaw. Il difensore, prima di oggi mai utilizzato da Pioli, è stato mandato in campo dall'allenatore rossonero negli ultimi sette minuti - subito dopo la rete del 2-1 di Tonali - al posto di Leao, per dare più copertura alla squadra. E il tedesco è diventato subito protagonista della partita al suo esordio, difendendo con almeno due interventi decisivi il successo dei campioni d'Italia al Bentegodi.

Il muro di Thiaw infrange le speranze dell'Hellas

Neanche il tempo di fare il suo debutto che il tedesco è stato subito chiamato a evitare il possibile 2-2 dei gialloblù. Su una situazione da calcio da fermo, è arrivata la sponda di Djuric che ha liberato al tiro Depaoli: conclusione a botta sicura dell'esterno, fermato però da un intervento prodigioso (come sottolineato anche dallo stesso Pioli nell'intervista post-partita) di Thiaw che si è immolato e ha respinto in scivolata il tiro. Sempre lui è stato protagonista al 90', quando ha negato la gioia del pari a Djuric schermandosi davanti alla porta e bloccando il tap-in dell'attaccante. Una prima indimenticabile per lui e per i tifosi che iniziano a conoscere finalmente l'acquisto arrivato dallo Schalke.