Serie A, il calendario del prossimo turno

Una partita per volta, una sfida per orario di gioco partendo dalle 20.45 di venerdì 21 ottobre con la Juventus che ospita l'Empoli. Il sabato che si apre alle 15.00 con Salernitana-Spezia per poi proseguire alle 18.00 con Milan-Monza e alle 20.45 la grande sfida fra Fiorentina e Inter, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Sono quattro gli appuntamenti della domenica con Udinese-Torino all'ora i pranzo, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K; alle 15.00 Bologna-Lecce e a seguire alle 18.00 Atalanta-Lazio. Il domenica sera big match all'Olimpico fra Roma e Napoli. Chiudono la giornata di campionato due partite del posticipo del lunedì: alle 18.30 la Sampdoria è ospite della Cremonese, mentre alle 20.45 il Sassuolo affronta in casa il Verona, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251.