Ospite a Sky Calcio Club, il campione olimpico della 4x100 a Tokyo ha spiegato la tecnica di corsa nel calcio. Interessante il punto di vista di un esperto della velocità: "L'importante è come si corre, è la tecnica che fa la differenza ma nel calcio non lo fa nessuno". Tortu si sofferma in particolare su Mbappé: "Se tu corri meglio, fai meno fatica e corri più veloce". Se invece si corre male…

