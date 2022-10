Il miglior attacco è la difesa, soprattutto quando diventa una necessità. Val bene rispolverare un vecchio adagio del mondo del calcio per tratteggiare il momento attuale della Lazio . Quella di Immobile , l'attaccante più prolifico della Lazio e della serie A, sarà un'assenza pesante: è innegabile. Ma per l'equilibrio e la solidità difensiva mostrata dai biancocelesti stavolta il forfait di Ciro fa un pò meno paura. Sarri ha trasformato il punto debole della squadra in quello di forza. Appena 5 reti incassate nei primi 10 turni , per numeri così bisogna tornare all'anno del primo scudetto.

Lazio, terza miglior difesa d'Europa

Anche per l'allenatore è una prima volta: mai una sua squadra aveva subito così poco. Una trasformazione, soprattutto ricordando che invece il suo record negativo era stato proprio quello della passata stagione, chiusa con 58 gol al passivo e la decima peggior difesa del campionato. Per questo ha chiesto e ottenuto di fare un mercato ad hoc. Ma pensare sia solo merito dei nuovi acquisti sarebbe corretto solo parzialmente. Perchè quest'avvio di stagione ha detto che è stata tutta la fase difensiva della squadra a crescere. Il rendimento dei singoli aiuta certo, ma in campionato ad esempio Sarri ha ruotato 3 coppie di centrali diverse ed il risultato non è cambiato. Casale, non un titolare al momento, ne ha giocate solamente 3 e la Lazio non ha mai subito gol. Un anno di lavoro in più, applicazione tattica, nuovi innesti e ritrovati equilibri. Cosi oggi la Lazio ha la terza miglior retroguardia d'Europa. Aspettando il rientro di Immobile giocare in difesa allora sarà una virtù, non una diminutio.