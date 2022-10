Il Consiglio di amministrazione della Sampdoria sta valutando se esistano ancora le condizioni per portare avanti l'incarico. Lo ha fatto sapere lo stesso Cda, con una nota sui propri canali ufficiali, dopo che ieri sera allo stadio Ferraris in occasione di Sampdoria-Roma di campionato è arrivato l'ex presidente Massimo Ferrero che attraverso la famiglia è ancora proprietario del club inserito nel trust Rosan, gestito dal commercialista Gianluca Vidal.



Durante la suddetta gara, quando si è sparsa la notizia di Ferrero allo stadio, un gruppo di tifosi ha lasciato la gradinata sud per cercare di raggiungere il box in tribuna da dove l'imprenditore stava guardando la partita. Vista la situazione Ferrero è stato scortato fuori dallo stadio. "In seguito ai fatti di ieri il Consiglio di amministrazione informa che la presenza allo stadio del signor Massimo Ferrero non era programmata né in alcun modo avallata dal Consiglio stesso né da alcun dipendente della società. Il Cda ribadisce di aver sempre operato in totale unità, indipendenza e autonomia nella gestione della società".



Lo scrivono Marco Lanna, che è anche presidente del club, Alberto Bosco, Gianni Panconi e Antonio Romei, componenti del Cda. "Nei prossimi giorni il Cda compatto verificherà se sussistono ancora le condizioni per la prosecuzione del proprio incarico nel rispetto dei suddetti presupposti avendo come unica finalità la tutela dell'U.C. Sampdoria", hanno poi concluso i consiglieri blucerchiati.