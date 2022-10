La Lazio dovrà fare a meno di Ciro Immobile per la parte finale del 2022. Questo è l'esito degli esami medici a cui si è sottoposto l'attaccante biancoceleste nella giornata odierna: lesione di secondo grado ai flessori della coscia sinistra . Le speranze per un recupero veloce erano già svanite vedendolo uscire dal campo molto dolorante e preoccupato alla mezz'ora dell'ultima partita contro l'Udinese in campionato. Una partita finita senza gol, scenario che rischia di ripetersi considerata l'importanza di Immobile nel gioco della Lazio nelle ultime stagioni.

Le partite che salterà Immobile

In calendario nel 2022 ci sono ancora sette incontri da disputare, cinque in campionato e due in Europa League. Domenica ci sarà il big match in trasferta contro l'Atalanta (23 ottobre), successivamente le sfide contro Salernitana (30 ottobre), Roma (6 novembre), Monza (10 novembre) e Juventus (13 novembre). Da aggiungere le due restanti partite nel girone di Europa League, decisive per la qualificazione: Midtjylland in casa (27 ottobre) e Feyenoord in trasferta (3 novembre). Immobile salterà così anche il derby, sfida offensivamente mutilata visto che alla Roma mancherà invece Paulo Dybala. Per rivedere l'attaccante si dovrà attendere la prima partita dopo la pausa per il Mondiale, presumibilmente a Lecce il 4 gennaio.