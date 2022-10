Giornata emozionante per Ciro Immobile, costretto a terminare in anticipo il 2022 a causa della lesione di secondo grado alla coscia sinistra. Tornerà in campo a gennaio, ma ha ritrovato subito il sorriso grazie alla moglie Jessica che gli ha regalato il quarto figlio: dopo Michela, Giorgia e Mattia, è nato il piccolo Andrea. Il post su Instagram: "La famiglia si allarga! La vera campionessa sei tu, Jessica. Benvenuto Andrea, ti amiamo"