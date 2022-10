3/9

TIRI NELLO SPECCHIO:

ROMA: 56

NAPOLI: 67

CONVERSIONE IN GOL DI GRANDI OCCASIONI:

ROMA: 21%

NAPOLI: 40%

GRANDI OCCASIONI FALLITE:

ROMA: 30

NAPOLI: 21

Roma "sprecona", Napoli molto più cinico. Nonostante il numero di tiri in porta sia simile (quasi 6 a partita, in media, per la Roma; quasi 7 per il Napoli), a fare la differenza è la capacità di tramutarli in gol effettivi. La squadra di Spalletti "doppia" quella di Mourinho, che sbaglia troppi "gol fatti"