Le scelte di Mourinho

Fiducia dall'inizio per Zaniolo, schierato in attacco in coppia con Abraham. Pellegrini irrobustisce il centrocampo dove gioca Camara (e non Matic), spazio sulle fasce al rientrante Karsdorp e Spinazzola. La difesa è sempre la stessa: Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio