Roma-Napoli a Irrati, Valeri per Fiorentina-Inter

Il direttore di gara di Pistoia è stato scelto per il big match dell'Olimpico di domenica sera con Di Paolo e Passeri al Var. Valeri arbitrerà Fiorentina-Inter (sabato ore 20.45 in diretta su Sky Sport), mentre Atalanta-Lazio sarà diretta da Abisso

Sarà Massimiliano Irrati l'arbitro di Roma-Napoli, big match dell'undicesima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Pistoia dirigerà per la seconda volta in stagione i giallorossi di José Mourinho (1-1 contro la Juventus), mentre sarà la prima volta quest'anno con il Napoli (gli azzurri con lui hanno perso solo due volte in 14 partite). Al Var ci sarà Di Paolo, AVAR Passeri. Negli altri match clou di giornata, Valeri arbitrerà Fiorentina-Inter (sabato ore 20.45, diretta su Sky Sport) e Abisso è stato scelto per Atalanta-Lazio.