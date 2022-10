Allegri: "Per Chiesa e Pogba niente Empoli"

L'allenatore in conferenza stampa ha parlato dei due giocatori, che saranno ancora indisponibili contro l'Empoli: "Per Federico organizziamo un'amichevole sabato mattina, per testare la sua tenuta. Affrettare il ritorno di Paul sarebbe follia". Poi sulla sfida con i toscani: "Dobbiamo dare continuità alla vittoria nel derby: non sarà facile, se pensiamo che lo sia ci sbattiamo il muso. Già l'anno scorso in casa l'Empoli ci ha battuto"

“Chiesa e Pogba? Non ci saranno contro l’Empoli”. Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i toscani, in programma domani alle 20.45 allo Stadium di Torino: “A oggi Chiesa e Pogba non li abbiamo, per domani non sono a disposizione. Chiesa ha fatto due allenamenti con la squadra, Pogba momentaneamente si è allenato molto parzialmente con la squadra. Domani non ci sono". L’allenatore ha poi fatto un discorso più generale sugli indisponibili: “Anch’io vorrei tutta la rosa a disposizione, soprattutto per dare dei cambi. -le parole di Allegri, che poi è tornato a parlare dei due indisponibili- Chiesa ha fatto dei passi in avanti, sabato mattina verrà organizzata un’amichevole per Federico, per vedere come si muove su tutto il campo e la sua tenuta. Ha fatto parzialmente qualcosa con la squadra, ma siamo a giovedì e a martedì mancano 5 giorni. Paul invece è dal 23 luglio che non fa un allenamento serio, bisogna dargli tempo. Affrettare per averlo una partita prima e pregiudicare tutto il lavoro svolto è follia pura”.