Dopo tre vittorie di fila in campionato, i giallorossi cadono 1-0 contro il Napoli nel segno di Osimhen. L'analisi di José Mourinho nel post-partita: "Gara difficile ed equilibrata, siamo andati in difficoltà a causa di gialli, stanchezza e poche soluzioni dalla panchina". Sull'esito finale: "Complimenti al Napoli che ha vinto senza meritare". E sull'arbitraggio: "Irrati è bravo ed equilibrato, ma non ha fatto una grande partita" GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A

Non si ferma più il Napoli, rallenta invece la Roma dopo la sconfitta all'Olimpico. Reduci da tre vittorie di fila in campionato, i giallorossi cadono 1-0 nel big match deciso dalla prodezza nel finale di Osimhen. Deluso per il risultato José Mourinho, che ha analizzato la partita: "Abbiamo fatto una prestazione sufficiente per non perdere la partita, ma io volevo vincerla esattamente come loro. Il Napoli ha fatto un paio di tiri in porta e un gol. Partita difficile, equilibrata. Siamo andati in difficoltà dopo tanti gialli, stanchezza e con poche soluzioni dalla panchina: Karsdorp è stato titolare a sorpresa, ho dovuto cambiare Pellegrini perché sentiva fastidio al flessore. Matic era infortunato ma ha giocato nel finale. Dopo il 70° siamo andati in difficoltà, ma abbiamo fatto una grande prestazione contro una grande squadra. Abbraccio i miei giocatori: chi segnava avrebbe vinto, ci sono riusciti loro".

"Irrati bravo ed equilibrato, ma stasera…" approfondimento Il Napoli non si ferma più: Roma battuta 1-0 Mourinho ha proseguito così: "Mi aspettavo di più, perché prima di Osimhen anche noi abbiamo avuto situazioni favorevoli. Le poche che abbiamo avuto non siamo riusciti a concretizzarle. Era una partita difficile, loro sono una squadra di qualità". Sull'arbitraggio di Irrati: "Non vorrei parlarne, lui è bravo ed equilibrato. Ma ci sono state delle cose nella partita che non mi sono piaciute. Non voglio essere critico, ma Irrati non ha fatto una grande partita".

"Squadra in difficoltà quando accumula fatica" approfondimento La classifica di Serie A aggiornata Di particolare rilevanza il tema della stanchezza analizzato da Mourinho: "Nel secondo tempo abbiamo abbassato la pressione per stanchezza. Facendo meno ci siamo abbassati e loro hanno avuto più volte la palla. Secondo me abbiamo fatto una buona partita per le nostre potenzialità, considerando anche una panchina con tanti giovani. Nella nostra rosa gli infortunati sono un problema". E ancora: "Non abbiamo ancora determinate qualità, dobbiamo essere più decisivi. I giocatori fanno la differenza, a me qualche volta dispiace vedere lo sforzo dei miei ragazzi che accumulano minuti. Questa non è stata la chiave per stasera, ma giocando troppo spesso andiamo in difficoltà. Comunque complimenti al Napoli, che ha vinto senza meritare".