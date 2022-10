Cori contro Napoli, 15mila euro di multa alla Roma

Un solo giocatore squalificato, Luis Muriel, espulso nel finale di Atalanta-Lazio per somma di ammonizioni. Queste le decisioni del Giudice Sportivo che però è intervenuto in maniera forte anche su Roma-Napoli. Per il club giallorosso è arrivata un'ammenda di 15 mila euro per "aver i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per due volte, al 38esimo del primo tempo e al 22esimo del secondo tempo, un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". In casa giallorossa, punito anche Stefano Rapetti, preparatore atletico del club, che è stato squalificato per le prossime due giornate. Per il Giudice Sportivo, il collaboratore giallorosso, "ha assunto un atteggiamento minaccioso e intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria rivolgendo allo stesso una frase offensiva e cercando il contatto fisico con il medesimo, impedito solo dall'intervento di altri tesserati della società". Nessun provvedimento invece per Karsdorp che al fischio finale aveva avuto uno scontro con l'arbitro Irrati in campo. Multate anche Cremonese (3.000 euro), Lazio, Lecce, Spezia, Udinese (2.000 euro)