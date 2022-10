Stadio, Sala: "Necessario abbattere San Siro"

"L'inaugurazione dei Giochi 2026 si terrà a San Siro"

Sala ha spiegato che Inter e Milan per rientrare dall'investimento sulla realizzazione del nuovo stadio dovranno realizzare, oltre alla nuova struttura, anche spazi commerciali, uffici, una zona dedicata allo sport. "Ma un altro dei vincoli del Pgt", il Piano del governo del territorio della città di Milano, "è non solo quanto puoi costruire ma anche quanto verde lasciare. Se dovessi tenere San Siro è chiaro che le nuove costruzioni andrebbero a prendere un'altra parte e porterebbero via del verde. La zona dove c'è San Siro per i club è vista infatti come una parte del loro sviluppo, quindi in questo senso diventa necessario abbattere San Siro". Il processo comunque "è nelle fasi finali con il dibattito pubblico e dopo questo la giunta dovrà esprimersi ma io vedo un positività - ha concluso - in questo percorso. Le squadre inizieranno a fare il progetto esecutivo che andrà in aula del Consiglio comunale. Ci vorranno anni per questo tanto che l'inaugurazione dei Giochi olimpici di Milano-Cortina del 2026 si terrà a San Siro".