Buone notizie in casa Milan. Brahim Diaz ha svolto per la prima volta l’allenamento con il gruppo. Lo spagnolo ha dunque recuperato dalla contrattura al gluteo sinistro dei giorni scorsi e si candida per una maglia da titolare, in ballottaggio con De Ketelaere, per il match di domenica sera sul campo del Torino. Lavoro ancora a parte invece per Dest. Nel video tutte le news dal nostro inviato Peppe Di Stefano