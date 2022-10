Il Napoli cerca un'altra vittoria per continuare la corsa in testa alla classifica. Dopo il leggero turnover in Champions, Spalletti è pronto a lanciare nuovamente Osimhen e Kvaratskhelia titolari in attacco: con loro uno tra Lozano e Politano, in ballottaggio. Recupero importante a centrocampo: pronto per partire dall'inizio Anguissa. Dionisi non recupera Berardi e dovrebbe sostituirlo ancora con D'Andrea

12^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI - I CAMPETTI