Dopo la vittoria contro la Sampdoria, l'Inter è tornata subito in campo in vista del match di martedì in Champions League contro il Bayern Monaco. In Baviera, Simone Inzaghi non avrà a disposizione Danilo D'Ambrosio. Il difensore, rimasto in panchina contro la Samp, non ha preso parte alla seduta di allenamento domenicale a causa di un affaticamento agli adduttori che lo affligge da qualche giorno. Come annunciato dall'Inter, le condizioni di D'Ambrosio saranno rivalutate la prossima settimana.