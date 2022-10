Inzaghi: "Vittoria convincente, continuiamo così"

L'allenatore dell'Inter soddisfatto per il rendimento della squadra: "Abbiamo fatto un ottobre quasi perfetto ma dobbiamo continuare perché nessuno rallenta, abbiamo fatto delle vittorie convincenti". Su Calhanoglu: "Sta facendo bene e quando rientra Brozovic sarà un imbarazzo che mi farà felice". Menzione per Correa: "Sarà il nostro valore aggiunto"

Simone Inzaghi analizza la vittoria contro la Sampdoria, sesta vittoria nelle ultime sette gare tra camoionato e Champions: "Stiamo bene, la squadra è in fiducia e stiamo ottenendo vittorie convincenti ma dobbiamo continuare - dice - In campionato nessuno rallenta ma abbiamo fatto un ottobre quasi perfetto. Scegliere un momento oggi è difficile ma mi diverto a vedere la squadra , sappiamo quello che vogliamo, stiamo bene, stanno rientrando i giocatori, manca Brozovic e quando si può scegliere è tutto più facile".

"Classifica da guardare relativamente. Correa? Sarà valore aggiunto"

Da qui alla sosta l'Inter avrà un calendario duro a partire dalla sfida contro la Juve: "Il calendario bisogna guardarlo, abbiamo partite difficili fino alla sosta ma in questo momento la classifica si guarda relativamente, quello che bisogna guardare sono le prestazioni, tutte stanno correndo, abbiamo queste gare prima della sosta più la Champions a Monaco e bisognerà fare anche li una partita seria". Sul rendimento di Calhanoglu, utilizzato nel ruolo di Brozovic: "Lui sta facendo bene ma anche Mkhitaryan e Barella lo stesso, eravamo in emergenza anche se Asllani sta crescendo ma in quel momento ho pensato di mettere Calha perché aveva le caratteristiche giuste. Quando rientra Brozo? Sarà un imbarazzo che mi farà felice, dovrò fare delle scelte e di volta in volta sceglierò chi mi dà più garanzie". Menzione per Correa autore di un gran gol: "Sa che ho tantissima fiducia in lui, quando è stato bene ha fatto cose importanti, ora ha avuto un problemino ed è rientrato, ha vinto nella sua carriera, ha personalità, all'Inter c'è concorrenza ma lo sa e sarà un valore aggiunto."