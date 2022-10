Dopo l'infortunio alla caviglia per Iling Junior, in casa Juve arriva un altro stop. Problema muscolare per Weston McKennie (retto femorale), che salterà sicuramente la sfida Champions contro il Psg, ma che molto probabilmente avrà bisogno di due settimane per il rientro in campo. Continua così l'emergenza infortuni per Allegri (che mercoledì recupererà il solo Locatelli), il giorno dopo la vittoria di Lecce con il gol di Fagioli (entrato proprio al posto di McKennie). IL VIDEO

Un altro infortunio per la Juventus. Dopo il problema alla caviglia destra per Iling Junior, si ferma anche Weston McKennie. L’americano ha accusato un problema muscolare al retto femorale e per lui si ipotizza uno stop di circa quindici giorni. McKennie si aggiunge quindi alla lista degli infortunati, che non saranno a disposizione per la sfida di Champions League di mercoledì contro il Paris Saint-Germain. Contro i francesi Allegri recupera Locatelli ma non avrà ancora Vlahovic e in totale per il match di Champions l’allenatore dovrà rinunciare a undici giocatori indisponibili. Senza dimenticare che dopo la sfida con il PSG, domenica in campionato la Juventus avrà un altro impegno non semplice: la sfida contro l’Inter.